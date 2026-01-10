環保站分類當運動 80歲夫妻相隨好感情

人物典範，來看這對夫妻，黃森林和馬秀花，人生走到了80歲，還在創造不一樣的生活。他們倆位退休之後，平時孩子也不在身邊，夫妻倆就在家看看電視，結果有一天轉到了大愛台，看見上人、鼓勵長者多出門走走，做環保也能奉獻社會，於是就找到慈濟環保站，現在做環保成為夫妻倆的生活重心，越做身體越健康、感情也越來越好。

每天來到橋頭環保教育站，夫妻兩先進行環境打掃「早上來我就先掃地，掃一掃再開始做環保。」

社區志工 黃森林：「不錯啊(做環保)覺得很好啊，(怎樣好啊) 就邊做身體很健康，(雙手呢) 比較靈活。」

社區志工 馬秀花：「在家享受時間很難過，出來這裡 大家有伴，做這個時間過得比較快啊。」

環保志工 朱小玲：「真好啊 他都掃地，還有整理回收。」

80歲的黃森林年輕拚事業，如今退休、孩子移居外縣市，從電視上看到上人鼓勵長者走出家門奉獻，於是邀約太太一起走進慈濟環保站做志工「(這黏黏的) 這個要剪掉，這個要剪掉，我們就是要剪掉這種啊。」

社區志工 黃森林：「看師父誦經後 看完結束，我們夫妻就來這做環保，越做越好 感情越好。」

社區志工 馬秀花：「早上 晚上，有時候下午有空也看，我們都看他(上人開示)的，每句都很有道理，每一句都很愛聽。」

環保志工 黃素珍：「這位很好 (怎麼說)，他們就夫妻來做啊，很認真在做。」

夫妻兩人也在做環保之餘參與其他志工活動，他們跳脫年齡的框架，活出生命的光彩。

