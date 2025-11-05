環保站書籍領養中心 民眾隨喜書香流轉

同樣延續物命延續愛的是在馬來西亞的「書籍領養中心」，志工們將回收來的舊書細心整理，再透過網路或現場方式，提供民眾隨喜捐款領養。

慈濟志工 張奕麟：「這個書進來的時候，我們先過濾，在這邊，志工就會拍照，放上我們自己的臉書，就讓人家認領。」

在這裡，領養書籍並沒有固定價。只要隨喜捐獻，哪怕是一令吉，就能把書帶走。而在志工的努力之下，有不少舊書得以延續物命。

慈濟志工 張奕麟：「我們做了一個統計，每一個月都會有超過10千本的書，會被回收回來，大概平均每個月，大概有6千、7千本書左右會被領養。」

廣告 廣告

這些數字的背後，承載著志工們日復一日的付出。經營書籍領養中心，從來不是一件輕鬆的事。

慈濟志工 張奕麟：「目前的志工，大概是有40位、50位左右，其實很多，大部分的志工，都是我們的領養者，他們也很有心，很心愛這些閱讀的書籍。」

雖然歷經困難，但志工們仍然保持初心。

慈濟志工 張奕麟：「他們很樂意地捐獻這些書，而有的這些領養書的人，他們也不計較，他們有時候會給五百塊、一千塊，當作是一個善舉，他們知道我們，出發點是為了慈善，為了我們的洗腎中心， 所以他們也很捨得捐獻出來，所以從這些人群，我們看到另外一面善的。」

更多 大愛新聞 報導：

單親家庭堅強不自棄 拚教育翻轉逆境

讀書會接觸慈濟 人間佛教真實道

