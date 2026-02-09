環保站療癒花園 一草一木一如來

家庭主婦李月英，早年因參與大愛媽媽跟親子成長班走進慈濟，在付出過程，讓他學會心寬念純，經常到環保站做回收的他，用自己園藝的巧手，打造環保站一處療癒小花園，花園中還能看到慈濟小行星，她說用心就是專業，希望自己的創意讓來做回收的志工也能心生歡喜。

盆栽加上石頭或回收擺飾，就成為環保站療癒小角落。

環保志工 高陳蜜：「每天看起來氣氛比較好，都有人來整理。」

民眾 陳小姐：「環保站裡面(小花園)，看起來讓人家很舒服。」

「這裡面有沒有一棵很大的，其他的都是小的，就是一個代表性。」

大小仙人掌也成化身慈濟小行星，這些園藝創意來自李月英巧手。

慈濟志工 李月英：「(回收場有很多廢棄東西) 對啊，可以跟大家結好緣，你看多好，又可以有機會，在這邊發揮我的興趣。」

民眾 張益彰：「常來這邊倒環保資源，看到(小花園) 覺得整理這很有心。」

家庭主婦的李月英，年輕時參與大愛媽媽及親子成長班後投入慈濟，這一做就是18年，從上人法語學會人生智慧。

慈濟志工 李月英：「上人說，要心寬念純，會讓我們去除很多的煩惱，你做任何好事，你心裡會快樂、會歡喜。」

修剪樹木常要在大太陽底下，有時彎腰、有時低頭，需要耐心跟細心，能為環保站增添好的門面，讓人心生歡喜，李月英也樂在其中。

