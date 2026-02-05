環保績優表揚 臺南慈中國小部環教與個人獎雙獲肯定

臺南市黃偉哲市長肯定學校推動環境教育與永續發展的努力。

114年臺南市政府「環保績優表揚典禮」隆重登場，表揚長期投入環境保護與永續行動的學校、團體、企業及志工夥伴。臺南慈濟高中國小部(以下簡稱臺南慈小)以系統化推動校園環境教育、深耕永續實踐的卓越成果，獲得環境部肯定，成功取得第二面綠旗推動環境教育「臺美生態綠旗」認證；同時，學校環境教育推動核心成員顏秀雯主任亦於本次遴選中榮獲環境教育績優（個人組優等），展現校園團隊與專業領航並進的亮眼表現。

本次表揚典禮由臺南市政府主辦，並由殷世熙副秘書長親自頒獎。殷副秘書長致詞時表示，誠摯感謝所有志工、企業、學校及團體長期以來的付出與支持，正因眾人齊心努力，才能讓臺南的環境持續向善、向好；也特別向多年來無私奉獻的長青志工致敬，肯定其為城市累積最珍貴的力量與福氣。

廣告 廣告

臺南慈中國小部臺美生態綠旗認證學校獲臺南市政府表揚。

臺南市政府環境保護局許仁澤局長指出，推動環境保護需要長期投入與跨域合作，感謝各單位在不同崗位上的專業行動，期盼持續攜手前行，讓永續理念在城市與校園中深耕發展。

臺南慈小長期依循臺美生態學校（Eco-Schools）國際架構，從校園能源管理、資源回收、廚餘減量、生物多樣性到環境素養課程，全面落實「盤點—行動—監測—回饋」的循環機制，並結合課程融入、學生行動方案與社區共學，培養孩子以實際行動回應環境議題。此次再度獲頒綠旗，象徵校園永續治理已由單點活動，深化為可持續運作的教育系統。

透過系統化展示與專業解說，促進跨單位交流與經驗分享。

其中，顏秀雯主任長期擔任校內環境教育推動與整合的重要角色，曾獲環境部遴選，赴北愛爾蘭進行環境教育與生態學校交流，將國際經驗帶回校園，轉化為符合在地需求的教學設計與行動策略。顏主任以專業引領教師團隊，結合制度建構、教師專業成長與學生參與，成功帶領學校榮獲第二面臺美生態綠旗，並於此次市府表揚中獲得個人獎項肯定，展現「專業領航 × 團隊共好」的環教實踐典範。

顏秀雯主任(中)帶領學生透過實作與互動展示，讓社會大眾更認識環保行動的具體成果。

姚智化校長表示，未來將持續深化環境教育內涵，連結城市政策與社區資源，陪伴孩子在學習中理解土地、珍惜資源、關懷環境，與臺南市一同朝向更美好、更永續的未來邁進。

顏秀雯主任長期深耕校園環境教育，展現國小部具體實踐與亮眼成果。

撰文／顏秀雯、鍾雅慧；攝影／臺南慈中