環保自然葬件數近10年翻3倍 樹葬逾9成最多

（中央社記者高華謙台北9日電）內政部指出，民國113年環保自然葬數量計3萬6件，較104年增加3.3倍，占死亡人數14.9%，顯示愈來愈多民眾認同環保自然葬；其中又以公墓內樹葬占2萬8212件、突破9成最多。

內政部雙週統計週報指出，環保自然葬是以火化方式將屍體、遺骸燒成骨灰，以樹葬、花葬、海葬、灑葬等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，永續循環於世。

根據內政部網站，樹葬與花葬是指在公墓內將骨灰藏納於土中，再植花樹於上，或在樹木根部周圍埋藏骨灰；海葬是將研磨處理過的骨灰拋灑於政府劃定的海域。灑葬、植存是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林拋灑或埋藏骨灰，其中灑葬是在公墓內，植存則在公墓外進行。

內政部統計資料指出，近10年環保自然葬件數占全年安葬及骨灰（骸）納入數比率呈上升趨勢，113年推動環保自然葬共3萬6件，較104年增長3.3倍。其中公墓內樹葬2萬8212件最多；非公墓內共1794件，包括特定公園、綠地等1477件，海洋317件，顯示愈來愈多民眾認同環保自然葬。

觀察內政部統計數據，104年環保自然葬件數僅9156件，占死亡人數5.6%；隨後在110年達到1萬9449件，占死亡人數10.5%，首度突破1成；113年則達3萬6件，占死亡人數14.9%。

此外，針對提供公眾營葬屍體、埋藏骨灰（骸）或供樹葬設施的公墓設施方面，內政部指出，近年開放中的公墓處數呈減少趨勢，截至113年底公墓處數共2963處，其中仍開放中共1457處，占總公墓數的49.2%，較104年底減少16.8個百分點。

內政部說，近10年公墓全年埋葬數占死亡人數比率也呈減少趨勢，113年公墓埋葬數5357具，占全年死亡人數的2.7%。

另外，內政部表示，殯葬禮儀服務業家數呈增加趨勢，截至113年底共4503家，較104年底增894家；禮儀師人數截至113年底共1454人，是104年底的3.6倍，其中男性805人、女性649人，但女性占比近10年呈增加趨勢。（編輯：林淑媛）1141109