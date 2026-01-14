環保菩薩發願 盡形壽獻身命守護大地

上人行腳大林，雲林地區資深的慈濟志工來見上人；73歲的環保志工「賴正田」，30多年前開始做環保，在家後院設立環保據點，也因為要開環保車，學開貨車。80歲的慈濟志工「顏森」，921大地震時，體會生命無常，讓她更堅信要行善助人。

這場溫馨分享，來了好多位資深的慈濟志工，他們沒有一天忘記慈濟事，80歲的顏森師姊回想，921大地震當時，也看到一具具大體被抬出來，心碎不捨。

慈濟志工 顏森：「看到他們(家屬)大家心急如焚，家屬找不到(罹難者)那種心痛，在那邊看了也很難過。」

廣告 廣告

而雲林這位環保志工賴正田，今年73歲，大家都叫他阿田師兄，30多年前，聽正聲廣播電台慈濟世界，上人說要用鼓掌的雙手做環保，開啟了他的環保人生。原本從事木椅雕業的阿田師兄，也把好手藝用來延續物命。

環保志工 賴正田：「牛頭代表上人帶領慈濟人向前行，牛挑擔代表勇猛承擔精進，牛車柄代表為佛教為眾生。」

慈濟志工 蔡宜達：「他用的不是新的木料，而是別人裁切下來的角邊料，化廢為寶。」

做環保常常讓他早出晚歸，但內心法喜充滿。他們都是上人的好弟子，把握每分每秒，做利益眾生的事。

更多 大愛新聞 報導：

行善付出直至百歲 人品典範乘願再來

醫療糾紛現場 真實故事集結出書

