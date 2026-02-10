環保葬正夯！仁德神主牌位一位難求 2千萬增建3780位動土

仁德中洲公墓納骨堂神主牌位堂10日舉行動土典禮，將增加3780個神主牌位，滿足地方所需。（曹婷婷攝）

仁德生命紀念園區啟用後，緊鄰公墓納骨堂神主牌位由原本每月20人申請，增至近百位申請使用，目前植存數量逼近6000個，神主牌位一位難求，仁德區公所爭取中洲公墓納骨堂神主牌位堂新建工程，獲民政局經費補助2469萬元，10日舉行動土典禮，預計明年2月完工後，增設神主牌位數3780個，解決現有神主牌位即將用罄問題。

仁德區中洲公墓納骨堂原設置1樓祖先牌位室，近年隨著環保意識抬頭，仁德區生命紀念園區綠色殯葬專區於111年啟用後，每月神主牌位安座量倍增，雖神主牌位陸續在113年增建至1226個，但神主牌位依然一位難求，目前只剩50個，不敷使用。

為解決神主牌位一位難求，仁德中洲公墓納骨堂神主牌位堂10日動工，將增加3780個神主牌位，明年2月完工。（曹婷婷攝）

仁德區長許博森表示，因社會變遷，家庭結構改變，多數家庭無法安奉祖先神位或祭祀，湧現購買神主牌位安奉先人的需求，尤其近年環保葬普受民眾所接受，仁德生命紀念園區啟用後每月約近百位申請使用，因植存區與神主牌位區相鄰，申請民眾為便於追思祭拜，併同申請放置牌位者眾，需求日益增加，現況已不敷使用。

經仁德區公所努力爭取，選在現有中洲公墓暨納骨堂神主牌位堂旁基地，新建一棟神主牌位室，以滿足地方所需。今天動土儀式由副市長姜淋煌及議員郭鴻儀、吳禹寰、杜素吟、穎艾達利等人一起動土。

姜淋煌說，時代演變，殯葬觀念已逐漸改變，為滿足民眾需求，期許中洲公墓納骨堂神主牌位堂新建案能如期完工，「可以在今年底完工，更好！」他說，安定神主牌位堂因應南科外來人口增加，率先新建將完工，中洲是第2座，完工後，將提供民眾更優質殯葬設施服務。

