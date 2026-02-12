環保蟑螂入侵小琉球勒索回饋金576萬 4人遭起訴求刑

屏東離島琉球鄉113年出現垃圾危機、臭氣沖天，檢察官查出李姓男子等人向垃圾清運業者恐嚇勒索，導致垃圾清運案9度流標。（資料照：屏東縣政府環保局提供）

屏東離島小琉球前年（113年）因為垃圾清運作業9次流標，導致垃圾危機，屏東地檢署主動介入調查，查出李姓男子等人假污染地方之名，威脅恐嚇垃圾清運業者，並向業者勒索。屏東地檢署偵查終結，將李姓和林姓被告等4人提起公訴。（溫蘭魁報導）

113年5月，屏東離島琉球鄉爆發垃圾危機，大量垃圾堆積如山、臭氣沖天。屏東地檢署得知琉球鄉的垃圾清運委外作業多次招標都流標，懷疑有不法勢力介入，於是指派檢察官指揮調查局南部地區機動工作站與法務部廉政署南部地區調查組主動出擊、深入調查。

檢察官調查發現，李姓男子等人自109年到112年間，假污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅等方式，恐嚇琉球垃圾清運業者，勒索每公噸600元的「回饋金」，迫使3家業者先後共交付576萬元，不僅讓業者停止清運垃圾，更衍生業者因為不勘勒索而無意繼續投標，導致113年垃圾清運案9度流標，衝擊小琉球全島上萬鄉民的生活與觀光事業，影響生計，危害甚鉅。

檢察官認為，主嫌李姓男子和林姓男子涉嫌恐嚇取財罪，另2名共犯涉嫌恐嚇危害安全罪，日前將4個人提起公訴，檢察官並建請法院量處李姓主嫌有期徒刑3年6個月，同時沒收不法所得576萬元，以正法紀。