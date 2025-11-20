環保行動化作溫暖力量 雲林環保局攜手民眾捐助信義育幼院

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣環保局將環境教育從知識深化為行動，把民眾參與環境教育輕旅行的熱情，轉化成最踏實的公益力。於今(20)日舉辦的「環境教育輕旅行公益物資回饋活動」中，環保局運用活動報名費結餘，採購育幼院急需物資，親赴本縣信義育幼院致贈，將「永續」與「關懷」完美接軌，向社會傳遞公部門以行動實踐公益的堅定態度。這場結合環境教育、生態旅遊與公益捐贈的創新模式，也讓參與民眾的每一分投入，都成為支持弱勢兒少的溫暖力量。

今年度的環境教育／生態輕旅行系列活動，以永續旅遊為核心，帶領民眾走進山林、濕地與農村，從親身體驗中理解生態保育、低碳旅遊與循環生活的重要性。環保局將回饋機制納入活動模式，不僅降低浪費，更讓每位參與者的足跡化為公益行動。此次捐贈物資包含環保標章用品、生活必需品與營養補給品，兼顧環保理念與育幼院實際需求，讓愛心不僅有溫度，更有精準度。

信義育幼院是雲林縣第一所兒少安置機構，長年照顧失依與弱勢兒少，秉持「以愛為本、以家為心」的理念，提供家庭式教養、生活照護與教育輔導。院內許多孩子需要長期穩定的生活支持，而這次環保局與民眾共同匯聚的物資，正好補足院舍在生活與學習方面的需求。院方代表出席受贈並頒發感謝狀，現場氣氛溫暖動人，孩子們的笑容也成為最真摯的回應。

環保局指出，環境教育不只是教室裡的課程，也不是短暫的活動，而是一場需要社會共同行動的長期運動。藉由「環境教育 × 公益回饋」的模式，讓環保成為貼近生活的實踐，更讓民眾理解——守護環境與關懷社會並非兩條路，而是同一條推動永續的軸線。這份結合旅遊、教育與公益的行動力，讓雲林的環境精神在社會之中持續發芽。

縣府強調，未來將持續串連企業、社福單位與在地社區，打造更多兼具環境教育意義與公益價值的活動，讓民眾在參與環境行動的同時，也能看見自身力量在社會中產生的影響。透過多元合作，期盼吸引更多企業加入弱勢關懷行列，讓永續理念不只停留在宣導，而是落地成為雲林生活的日常風景。

本次公益回饋行動具體呼應聯合國SDGs目標，包含「健康與福祉」、「優質教育」與「永續城市」。環保局表示，只要每個人願意從身邊做起，環境保護與社會公益就能形成更大的善循環。雲林縣政府將持續推動永續相關作為，邀請全縣鄉親共同響應，讓綠色生活與愛心關懷，在雲林這片土地上亮起更溫暖的光。