環保行動有價化 環保集點四大超商通通有

環境部推動「環保集點制度」再創里程碑，OK超商正式加入環保集點合作通路！環境部成功串聯國內四大超商，包括統一、全家、萊爾富、OK四大超商，囊括便利商店完整版圖。隨著OK超商全國逾五五○間門市上線，環保集點實體服務據點突破一萬四千間便利商店，建構全臺最密集的綠色消費網路，進一步擴大全民參與環保行動的基礎。

環保集點以點數回饋機制，讓環保理念轉化為實際誘因。民眾於合作通路購買指定環保產品，可享消費集點回饋，週末再加碼十倍送，引導消費選擇朝向低碳、永續商品，帶動綠色消費成長。

環境部表示，目前環保集點已串聯四大超商、量販店、3C賣場及網購平臺，涵蓋愛買、燦坤、美廉社、全國電子、里仁、東森購物網、環保生活家及超級點數銀行等指標性通路。透過綿密的通路布局，民眾無論是日常採買或線上消費，都能輕鬆累積綠點，並用於兌換環保商品或折抵綠色服務消費，真正落實「環保行動有價化」。

邁向2050淨零排放，生活型態轉型是關鍵。透過環保集點制度，讓民眾在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。環境部邀請全民下載「環保集點APP」，加入綠色生活行列，共同為臺灣永續未來努力。更多活動詳情及詳細綁定教學，請上環保集點官方網站（https://www.greenpoint.org.tw/）查詢。