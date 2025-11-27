環保訪視無畏施 慈濟家庭善愛相續

南投慈濟志工藍惠娟跟先生曾秋宗，從環保、關懷訪視，到捐髓的關懷陪伴，都一起投入，有勤務時彼此打氣、互相扶持。慈濟家風，也影響下一代，兒子曾彥鈞12年前參加造血幹細胞驗血建檔，日前配對成功，他毫不猶豫完成捐贈。而藍惠娟的父親，往生時也依照遺願，成為大體老師。慈濟家風傳承，三代同心，以不同方式行菩薩道。

一大清早，志工藍惠娟跟先生曾秋宗，一起坐上環保車，出發載回收。多年培養出的默契，不需要多說話，再多再重的回收物，都能互相協助，迅速搬上車。除了做環保，夫妻倆都是骨捐關懷小組成員，經常為血液疾病患者，四處奔走。各項勤務，夫妻也都一起出動。慈濟志工 藍惠娟：「助念或什麼(勤務) 有時候是晚上，很冷 有時候我們自己也會起惰心，有人一起出門的話 也壯膽。」

慈濟志工 曾秋宗：「很有意義的事情，彼此能夠互相鼓勵。」

慈濟志工 林錦炎：「夫妻倆做事情都很積極，你只要邀他 他從不推的。」

慈濟家風影響下一代，大兒子曾彥鈞從小耳濡目染，大學參與造血幹細胞驗血建檔，日前配對成功。捐贈者 曾彥鈞：「(爸媽)他們反而比我還要開心，他們說 這是一件很有福報的事情，那一刻 我好像明白，他們在慈濟服務的心情。」

為了順利捐贈，他暫緩出國工作的計畫，爸媽陪著他，從南投到花蓮，完成捐贈心願。慈濟志工 藍惠娟：「有特別叮嚀他要乖一點，要生活正常 要吃好一點，要把最好的給受髓者。」

不只下一代，藍惠娟的父親往生時，也依照遺願成為大體老師。慈濟家風，三代同心，以不同方式，力行菩薩道。

