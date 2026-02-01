環保講座入校園 愛護地球行動力

新的一年，好的願力要持續，馬來西亞慈濟志工，到檳城協和中學，分享環保。透過解說與行動，讓學生學習環保知識，也分享善的理念。

慈濟志工來到檳城協和中學，要為學生上一堂環保課。

志工 林芸琴：「我們應該環保的動機是氣候時鐘，讓他們了解我們氣候已經告急了，所以需要進行環保宣導，要讓他們更了解怎樣進行。」

通過時事講解以及環保口訣教學，讓學生升起環境污染的警覺心，也學習落實環保在日常生活中。

協和中學學生 傅楷芩：「我學到什麼原因導致到汙染環境，汙染我們的水源，然後有什麼辦法去解決這個問題，剛剛在那個講座會裡面，是有講到，我們必須要有5R，Refuse、Reuse、Recycle、Reduce、Repair，所以這個5R，大家必須要進行的。」

協和中學學生 布米卡：「因為我每天來學校，都是拿我自己的餐盒，在學校買 ，也是用我自己的餐盒來裝，然後去外面，也是不用塑料袋那些，就用我自己的袋子這樣。」

守護地球人人有責，善用現有資源，照顧環境整潔，便是對待地球最好的方式。

