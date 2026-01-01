環保跨年不放煙火 燈光秀璀璨迎新

跨過舊年迎接新年，煙火向來是眾多大型慶祝活動的壓軸首選，然而煙火對環境的汙染不容小覷。除了日本南韓傳統上以鐘聲象徵除舊布新，在環保意識抬頭下，法國德國都有燈光秀，阿聯則推出無人機編隊，以雷射燈光秀和光雕投影秀，取代傳統全煙火施放。

日本東京東大寺，2025年最後一天，撞鐘108下，迎來2026年。南韓首爾，民眾在零下10度，聚集鍾路區的普信閣，午夜時分敲響銅鐘33次，象徵辭舊迎新。南韓認為鐘聲能驅散厄運，迎接新一年的和平與繁榮景象。法國凱旋門前擠滿跨年民眾，看著巴黎131歲的艾菲爾鐵塔，以燈光秀迎接2026。法國民眾瑪麗亞：「我希望世界自由和平，全世界都自由和平。」

廣告 廣告

法國民眾 皮耶安托萬：「充滿喜悅成功和樂觀。」

德國跨年前，警察工會已經連署3百萬人，請願全國禁放煙火，為了避免每年跨年煙火造成炸傷，因為依現行規定，一般民眾只能在每年12月31號到隔年1月1號施放煙火，慕尼黑在爭議中，乾脆以燈光秀歡慶。阿聯的拉斯海瑪，以無人機編隊，雷射燈光組成鳳凰空中表演，部分取代傳統全煙火，結果創造新的金氏世界紀錄。

更多 大愛新聞 報導：

2026元旦升旗 樂儀隊精神抖擻

台東仁愛之家義診 悉心呵護老寶貝

