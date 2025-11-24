環保車失控猛撞6車！路邊整排車慘遭「削尾」
台南市安平區和緯路今（24日）上午10時許發生一起驚險車禍，一輛民間公司環保回收車左轉時失控暴衝，先後撞擊騎樓下停放的5輛汽車與1部機車，並波及民宅鐵捲門及台電變電箱，所幸事故未造成傷亡，其中一輛廂型車的車尾更被強力削下，現場滿地碎片。
根據警方調查，47歲龔姓男子駕駛環保回收車，行經和緯路左轉進入民權路四段時，疑似因車速過快、轉彎幅度過大而失控，導致車輛連續撞擊。龔男酒測值為0，確定排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
