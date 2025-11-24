環保車左轉失控猛撞6車！ 百萬商旅車被「削尾」

民間環保回收車要左轉時疑似車速過快，撞到行人庇護島後失控，撞擊騎樓下停放的5輛汽車與1部機車。（圖／東森新聞）





台南市安平區的和緯路跟民權路口發生一起驚險車禍，一輛民間環保回收車要左轉時，疑似車速過快，撞到行人庇護島後失控，撞擊騎樓下停放的5輛汽車與1部機車，並波及民宅鐵捲門及台電變電箱，還好沒人受傷。其中一輛新車價要100多萬的廂型車，車尾整個被削掉，可能得報廢，肇事駕駛沒酒駕，但這一撞恐怕賠慘了。

民間環保回收車轉彎失控，刷一整排汽機車。目擊民眾：「唉唷。」

當時砰的一聲巨響，民眾嚇壞了，被撞的車輛後車殼零件碎片散落一地，不難想像撞擊力有多強，造成5部汽車及一部機車受損。過程中，一輛黑色廂型車被擠壓撞到路邊的台電變電箱，變電箱整個被撞歪，還有一處民宅鐵捲門也毀損。

事發在今（24）日上午10點左右，闖禍的就是站在民宅前的藍衣男子，看到一整排撞爛了，他相當頭痛。

目擊民眾vs.記者：「就從庇護島那邊撞上來，然後撞到我們隔壁那邊，我們這們一排剛好5台車。砰很大聲，砰砰砰往那麼過去，很恐怖這樣。」

事發就在台南市安平區和緯路五段跟民權路四段，當時環保回收車從和緯路要左轉到民權路四段時，疑似車速過快撞到行人庇護島，接著車子失控撞旁邊民宅6部汽機車。其中一部黑色廂型車車尾被撞到整個削掉，還波及變電箱，整輛車恐怕得報廢。肇事駕駛是47歲龔姓男子，還好沒人因此受傷。

台南第四分局交通分隊小隊長葉俊麟：「龔姓男子駕駛環保回收車，自和緯路左轉民權路時，因左彎失控，擦撞騎樓停放5部汽車及1部機車，並波及民宅鐵捲門及台電變電箱。」

肇事駕駛酒測值為0，一口氣撞6部汽機車，汽車車尾都被撞到咪咪貿貿，連台電變電箱及民宅鐵門都遭殃，毀損嚴重，光是這筆維修費，恐怕讓駕駛賠慘了。

