環保輔具送愛到光復鄉 重新站穩腳步

災後，慈濟志工深入光復鄉，將輪椅、助行器、柺杖等各式輔具，送到需要的居民手中，幫助行動不便者恢復日常生活。同時，志工親自到宅指導正確使用方式，關懷長者身心健康，這不僅是物資的提供，更帶來心理支持與安全感。

「(郭師兄嗎) 是，找不到路，導航也導航不到。」

不熟悉路況，也要使命必達，洪水沖進家園，家具家電全部泡湯，慈濟志工日前家訪，發現鄉親的困境，趕緊送來醫療床。光復鄉民 沈女士：「爸爸那一天他受傷了，他差一點溺斃，好在弟弟他有回頭看，因為弟弟他聽不到，他剛好有回頭，瞬間看到爸爸差一點溺斃，趕快下樓 去把他抓起來。」

「右轉 打一下右轉燈。」

光復鄉還在重建，輔具團隊腳步不停，希望行動不便的長者，以及照顧者，有更舒適的生活空間。光復鄉民 錢女士：「受災之後 我們的地板，都全部拆除掉了，姊姊在照顧阿姨的時候，就會非常地辛苦，想說幫她弄個床，她照護者會比較方便。」

不光是輔具送到家，事後服務，也不馬虎。 「插電之後，每一顆按鈕都給它按按看，就知道什麼作用，上面都有寫了嘛，有圖示。」

慈濟志工 郭木童：「他們苦難人偏多，而且一個多月了，都還沒有辦法復原，家徒四壁 覺得我們，能幫上一點點小忙，也是盡一點責任。」

光復鄉災後，慈濟已送去五波輔具，也透過家訪的機會，實際了解鄉親的需求，讓災後重建不只是修復建物，也帶來溫暖與安全感。

