環保農園開放申請 即起報名至明年1月2日止

▲鬆土準備種植的過程能體驗農夫的辛勞與樂趣。

想在城市裡親手種菜、體驗自然農耕生活嗎？台中市政府環境保護局於文山資源回收環境教育園區開辦的「環保農園」再度開放申請，提供市民免費承租五個月的都市農耕體驗，名額共三十位正取、五位備取，採公開抽籤方式產生。一一五年第一期種植期間自一月十五日至六月十五日，報名即日起至一一五年一月二日下午五時止，邀請市民一起走進農園，感受從播種到收成的生活樂趣。

環保局指出，參與農友分享，環保農園不只是耕作空間，更是一段貼近土地的療癒時光。農友劉小姐表示，看著白蘿蔔從土裡冒出、茄子由花結果，即使作物外型不完美，卻是用心栽種的真實成果，尤其使用天然肥料栽培的辣椒連續採收多次，讓她充滿成就感；另一位農友施小姐也提到，歷經颱風考驗後仍能收成小松菜、秋葵、小白菜與黃色小蕃茄，更深刻體會「看天吃飯」的智慧與耕作樂趣。對不少市民而言，農園成了親近自然、放慢步調的最佳去處。

環保局提醒，環保農園全面採用有機、無毒、自然農法，園區內禁止使用化學藥劑與肥料，如有施肥需求，可使用環保局自製的環保堆肥「就是肥」。

環保局說明，環保農園採事先報名制，民眾可至台中市政府環境保護局資源回收網下載「環保農園耕作申請表」，填寫完成後以傳真、親送或郵寄方式報名。