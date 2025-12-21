環保開啟修行路 翻轉負債人生
先生沉迷賭博，讓家裡累積一大筆債務，身為太太的許翠語，一直難以承受，但有一天他轉到大愛台，聽見上人開示、深受感動，決定投入環保回收，也因為上人的法，讓他內心漸漸釋懷，一邊樂當志工，一邊償還債務，內心不再只有怨恨，反而踏實自在。
每天一早就會到環保站報到，做回收30年來，70歲許翠語，發現許多回收物都近九成新慈濟志工 許翠語：「大家都很愛消費，有的是網購的，就是太多了 都丟出來，我們就是要把它分類珍惜。」
慈濟志工 羅秀英：「她很會做 很好，很早就來開門。」
慈濟志工 黃俊仁：「每天的喔，報到 標準的。」
「李小姐 回收的拿出來喔，這裡沒有人在回收，我就在家裡這裡(成立環保點)，讓鄰居方便。」
投入環保回收是因從大愛台看到了上人開示，否則當初先生沉迷六合彩，龐大的負債壓得她喘不過氣慈濟志工 許翠語：「我先生都簽六合彩，他一直執迷，那時候就對上人發願說，把握時間進來慈濟。」
慈濟志工 洪寵源：「每個月只要輪到，我們小港醫療志工，她絕對絕對 每次都有報名。」
志工 高素靚：「沒有到大林醫院的時候，就會天天來環保站，福田什麼 香積 她都做。」
許翠語就這樣一邊做慈濟、一邊打工幫先生還債，不過能做志工讓生活變得踏實、心靈提升，日日都歡喜自在。
更多 大愛新聞 報導：
關渡人文藝術週 感恩志工.攤商.表演者共襄盛舉
人文週壓軸 植感蔬食健康選擇
其他人也在看
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 51
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 543
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 23
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 127
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 8 小時前 ・ 63
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 193
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 63
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 8 小時前 ・ 17
MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因
2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平。 克萊爾表示，規則和去年一...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 發起對話
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 40
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 31
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 1 天前 ・ 19
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 42
楊丞琳術後4個月露面！認了「數度崩潰大哭」親揭身心微妙變化
楊丞琳2023年結束「LIKE A STAR」台北小巨蛋演唱會後，睽違2年半再度與台灣粉絲見面，今（21）日在台北一連舉辦兩場「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。8月底自爆接受一場「不小的手術」的她，直呼此次見面會天時地利人和，「不只是身體狀態逐漸回到軌道，也剛好能在歲末時刻把這段時間累積的思念與感謝，親自當面送給一路等待的歌迷。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 9 小時前 ・ 99
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 760
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話