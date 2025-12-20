環保開啟修行路 翻轉負債人生
先生沉迷賭博，讓家裡累積一大筆債務，身為太太的許翠語，一直難以承受，但有一天他轉到大愛台，聽見上人開示、深受感動，決定投入環保回收，也因為上人的法，讓他內心漸漸釋懷，一邊樂當志工，一邊償還債務，內心不再只有怨恨，反而踏實自在。
每天一早就會到環保站報到，做回收30年來，70歲許翠語，發現許多回收物都近九成新。
慈濟志工 許翠語：「大家都很愛消費，有的是網購的，就是太多了 都丟出來，我們就是要把它分類珍惜。」
慈濟志工 羅秀英：「她很會做 很好，很早就來開門。」
慈濟志工 黃俊仁：「每天的喔，報到 標準的。」
「李小姐 回收的拿出來喔，這裡沒有人在回收，我就在家裡這裡(成立環保點)，讓鄰居方便。」
投入環保回收是因從大愛台看到了上人開示，否則當初先生沉迷六合彩，龐大的負債壓得她喘不過氣。
慈濟志工 許翠語：「我先生都簽六合彩，他一直執迷，那時候就對上人發願說，把握時間進來慈濟。」
慈濟志工 洪寵源：「每個月只要輪到，我們小港醫療志工，她絕對絕對 每次都有報名。」
志工 高素靚：「沒有到大林醫院的時候，就會天天來環保站，福田什麼 香積 她都做。」
許翠語就這樣一邊做慈濟、一邊打工幫先生還債，不過能做志工讓生活變得踏實、心靈提升，日日都歡喜自在。
