環保開啟修行路 翻轉負債人生

先生沉迷賭博，讓家裡累積一大筆債務，身為太太的許翠語，一直難以承受，但有一天他轉到大愛台，聽見上人開示、深受感動，決定投入環保回收，也因為上人的法，讓他內心漸漸釋懷，一邊樂當志工，一邊償還債務，內心不再只有怨恨，反而踏實自在。

每天一早就會到環保站報到，做回收30年來，70歲許翠語，發現許多回收物都近九成新。

慈濟志工 許翠語：「大家都很愛消費，有的是網購的，就是太多了 都丟出來，我們就是要把它分類珍惜。」

廣告 廣告

慈濟志工 羅秀英：「她很會做 很好，很早就來開門。」

慈濟志工 黃俊仁：「每天的喔，報到 標準的。」

「李小姐 回收的拿出來喔，這裡沒有人在回收，我就在家裡這裡(成立環保點)，讓鄰居方便。」

投入環保回收是因從大愛台看到了上人開示，否則當初先生沉迷六合彩，龐大的負債壓得她喘不過氣。

慈濟志工 許翠語：「我先生都簽六合彩，他一直執迷，那時候就對上人發願說，把握時間進來慈濟。」

慈濟志工 洪寵源：「每個月只要輪到，我們小港醫療志工，她絕對絕對 每次都有報名。」

志工 高素靚：「沒有到大林醫院的時候，就會天天來環保站，福田什麼 香積 她都做。」

許翠語就這樣一邊做慈濟、一邊打工幫先生還債，不過能做志工讓生活變得踏實、心靈提升，日日都歡喜自在。

更多 大愛新聞 報導：

無情火噬家園 善後清掃助重建

新竹再生電腦團隊 感恩企業共善扶持

