環保集點 四大超商通通有

環境部推動「環保集點制度」再創里程碑，OK超商正式加入環保集點合作通路！環境部成功串聯國內四大超商，包括統一、全家、萊爾富、OK四大超商，囊括便利商店完整版圖。隨著OK超商全國逾五五○間門市上線，環保集點實體服務據點突破一萬四千間便利商店，建構全臺最密集的綠色消費網路，進一步擴大全民參與環保行動的基礎。

環保集點以點數回饋機制，讓環保理念轉化為實際誘因。民眾於合作通路購買指定環保產品，可享消費集點回饋，週末再加碼十倍送，引導消費選擇朝向低碳、永續商品，帶動綠色消費成長。