環南公安連環爆1／消防系統沒事亂噴泡沫、真失火卻沒反應 環南市場驚爆公安危機

位於台北市萬華區的環南市場，是台北市最大的傳統市場，因為啟用時間超過40年，環境設備過於老舊，所以柯文哲擔任台北市長時，著手動工改建，歷經9年終於完工，今年2月試營運，但卻狀況連連，許多民眾抱怨指標不清、空調不佳，還經常停電，7月開幕後，因動線不佳，導致二樓攤商及店家的生意掉了7成，大家怨聲載道。

此外，不少攤商指出，改建期間消防系統多次故障，甚至因老鼠咬斷電線，導致消防系統異常啟動，噴灑出的泡沫覆蓋食材及攤車，攤商只能自認倒楣、自行善後。面對各界的質疑，市場處官員承認設計有疏失，強調未來將與自治會溝通，逐步改善問題。

環南市場消防系統頻出包，還常因為誤觸，導致消防泡沫亂噴。（翻攝畫面）

沒想到言猶在耳，上個月15日晚間9點左右，環南市場地下2樓停車場傳出火警，消防隊獲報後5分鐘內趕抵現場，15分鐘內控制火勢，並於9時32分將火勢完全撲滅，火調人員初步研判，應是工作人員亂丟菸蒂釀災。

消防署隨後也發布消息，強調僅有貨車上的雜物遭燒毀，燃燒面積大約3平方公尺，並無傷亡或嚴重財損，請大家放心。不過，有攤商提供當天拍攝的影片向本刊投訴，指控市場處罔顧公安，意圖隱匿消防系統異常及人員操作失當的問題，十分可惡！

上個月15日晚間，環南市場地下2樓停車場傳出火警，火勢猛烈。（翻攝畫面）

「好在當時不是營業時間，沒有其他攤商、民眾在場，若是白天發生，後果恐怕不堪設想！」攤商A小姐出示影片表示，當時火勢相當猛烈，且因起火點在地下室，所以不易撲滅，還不斷竄出大量濃煙、飄出陣陣難聞的氣味。

不過，消防系統不僅沒有自動噴灑消防泡沫，甚至還有水壓不足的問題，導致畫面中的工作人員就算把水帶拉到起火點旁，也無水可用，好在消防人員火速抵達現場、布線接管，搭配消防車加壓送水、全力救火，才得以及時控制現場火勢，沒有釀成重災。

環南市場地下2樓停車場上個月傳出火警，燃燒面積約3平方公尺。（翻攝畫面）

