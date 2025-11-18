環南公安連環爆2／市場處長議會公然說謊 警報系統0功能竟是「狼來了」

環南市場改建後設有1,300多個攤位，規模十分龐大。（翻攝台北市政府官網）

事後有攤商找上議員陳情，並透過議員取得當時的消防受信紀錄，發現消防系統原本應該在火警發生後、3分鐘內完成啟動，但是當天卻拖到7分鐘後才有反應，期間消防泵浦被重複開關近百次，防火鐵捲門更是一動也不動。

不過，議員在議會質詢相關問題的時候，台北市政府市場處處長黃宏光卻嚴詞否認，強調第一時間消防局確認設備運作正常，但面對消防泵浦系統重覆開關等關鍵問題時，黃僅以「需專業人員解讀」為由帶過，不願多談。

市場處長黃宏光（左）接受質詢時說環南市場消防設備合格，遭控說謊。（翻攝台北市議員郭昭巖臉書）

「黃宏光真的是膽大包天，竟然敢在議會公然說謊！」另一名攤商B先生氣憤地說，火警當天地下室冒出陣陣黑煙，明眼人一看就知道是排煙系統故障，且起火點附近根本沒泡沫噴灑痕跡，後來大家才知道是有人關閉消防系統，偵測器才會感應不到有火警發生。

但為何有人關閉消防系統？B先生解釋，環南市場啟用沒多久後，系統就頻頻出包，之前多次發生有人誤觸系統，導致噴灑泡沫，還鬧上新聞版面，所以後來市場處外包廠商的監控人員，常常會先將警報及系統關閉之後，再前往現場巡視，避免烏龍警報引起恐慌，沒想到這次竟因此延誤救災時間。

環南市場啟用超過40年，柯文哲（左）擔任台北市長時，著手動工改建。（翻攝台北市政府官網）

B先生告訴本刊，火警當天監控人員以為消防系統又遭誤觸，所以先切斷了起火點附近的警報訊號，並關閉泡沫噴灑系統，才到現場巡視確認，沒想到真遇上火災，監控人員原本打算先用水救火，再回頭開啟系統，結果卻因為系統被關閉，導致連水都沒辦法用。

由於攤商掌握影片、音檔等證據，這起事件最終仍然紙包不住火，消防局調查之後，打算對市場處開出數萬元罰單，也將針對相關疏失要求限期改善。

