環南市場公安危機？曾誤噴消防泡沫 失火卻沒反應

台北萬華環南市場遭週刊爆料，先前改建過程消防警鈴多次故障，甚至誤灑泡沫，改建啟用後上個月發生火警，卻有攤商指稱第一時間警報系統被關閉。另外市場自治會還被指控，巧立名目向攤商收取上萬元「理貨費」。對此市場自治會回應消防系統正常，且不少攤商在停車位理貨，加收清潔費相當合理。

台北萬華環南市場地下室冷凍櫃，燒得焦黑，10月一場疑似因為煙蒂引起的火災，三台冰櫃遭受波及，其中一台完全報廢。

這是歷經了9年才終於改建完成的市場，今年2月試營運，卻有攤商向週刊爆料，改建期間消防系統多次故障，甚至誤噴滅火泡沫，這次火警，第一時間監控人員以為又是誤觸，所以先切斷了起火點附近的警報訊號和泡沫噴灑系統，才到現場巡視確認，沒想到真遇上火災。

環南市場攤商：「像瓦斯燒起來什麼，他們那個還是有第一時間，消防是還有還真的有做啦，新的已經比以前更好，不敢再要求說要怎麼好了。」

遭控消防受信紀錄，消防系統沒在3分鐘內啟動，拖到7分鐘才有反應，防火鐵捲門更是一動也不動，北市市場處處長黃宏光在質詢時嚴詞否認，強調第一時間消防局，確認設備運作正常。

消防局調查之後，將對市場處開出數萬元罰單，不少攤商事後，也對警報系統的可靠性心驚驚。

環南市場自治會會長林勝東：「消防系統是一切都正常，（市場處）協助攤商先做新的，對引起火災這個人在代為求償。」除了消防安全的問題，控市場自治會巧立名目收取上萬元「理貨費」。

環南市場自治會會長林勝東：「可以的話你（爆料）就具名不要用匿名，匿名我覺得這個很齷齪，（攤商）將蔬菜理貨要交給餐廳，那很大量，（清潔費）應該是不過分。」

市場自治會指出，每一個車位收費3000，部分攤商要求在停車場的車位兼做理貨用途，才會收取車位加清潔費。5月剛代管的時候加起來共收1萬，後續協調降低，目前每一個車位兼理貨7200，自治會自認相當合裡，與攤商之間或許還須多加協調。

