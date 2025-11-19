環南市場公安連環爆！消防設備「零功能」 攤商怒：市場處無處理

記者蕭羽秀、廖奕暘／台北報導

台北市最大的傳統市場環南市場，公安連環爆！上個月地下室突然發生火警，消防系統拖到7分鐘後才有反應，後來攤商才發現，原來是過去多次發生誤觸系統意外，火災當天系統遭人刻意關閉，導致工作人員拉水線，還一度無水可用。對此市場處回應，火警發生原因將由火調科人員釐清。

台北市環南市場爆出公安問題，火災時消防系統沒有反應，甚至消防人員拉水線時一度無水可用。

整棟建築濃煙密佈，幾乎看不清楚前方狀況，台北市最大的傳統市場環南市場上個月發生火警。機具設備包含天花板都被燒的焦黑，無法再使用，攤商怒控火勢會如此猛烈，與消防設備異常有關 。

記者蕭羽秀、廖奕暘：「環南市場被攤商指控消防系統多次故障，沒有火警時噴灑泡沫污染食材，真正遇上火災時候，卻沒有自動噴灑（消防）泡沫，甚至還有水壓不足的問題，質疑有公安危險。」

攤商指出起火點附近根本沒有泡沫噴灑痕跡，但仔細觀察，每個攤商前方至少就有2個灑水設備，為何火災發生時，系統卻沒有在3分鐘內完成啟動，反而是拖到7分鐘後才有反應？

沒有火災時，消防設備卻噴灑泡沫。

原來是過去多次發生誤觸系統的意外，因此系統遭人刻意關閉，而當天監控人員以為消防系統又被誤觸，第一時間先切斷了起火點附近的警報訊號，並關閉泡沫噴灑系統再前往巡視，沒想到真遇上火災，要再開啟系統卻出現無水可用的窘境。

攤商：「沒有火，我就這樣走過去，泡沫就下來了，泡沫一堆啊，那時候有5、6家吧。」

攤商：「B1燒起來，說實在也沒有發出警報，都沒事啊，都上面壓下來了啊，市場處根本沒有處理啊。」

後來有攤商忍無可忍找上議員陳情，期間消防泵浦被重複開關近百次，甚至連防火鐵捲門也是一動也不動，但市場處處長卻在質詢時強調設備正常，讓他們動怒，竟然公然說謊。

台北市環南市場公安問題。

台北市市場處主任秘書高振翔：「目前正由消防局進行火調當中，相關處置將於火調報告結果為依據。」

對此市場處表示，6樓排煙設備故障，將於20日前修繕完成，不讓攤商權益再被侵害。

