環南市場火警疑消防設備停擺 市場處：複查合格

台北市 / 綜合報導

台北市環南市場上個月15日，地下二樓停車場發生火警，有攤商向週刊控訴，當時消防設備根本沒啟動，加上先前市場內，發生多次消防泡沫亂灑，質疑公共安全出問題！對此市場處表示，消防設備正常啟動，火災後複查也合格。而另外也有攤商控訴，自治會加收近萬元理貨費，市場自治會長表示，因為蔬菜攤商需要在停車場理貨，需要請人清潔，因此加收4千元皆合法合規。

女子走在市場內，突然覺得不對勁，停下腳步往後退了兩步，下一秒泡沫從天而降，女子趕緊往旁邊繞，差點被波及幾秒鐘的時間，地板變成一片白茫茫，台北市萬華區環南市場前幾年，頻頻出現消防系統異常故障，攤商只能自認倒楣如今改建完成，消防系統卻再次出狀況。

整排消防車停在路邊，上個月15日，環南市場地下二樓火警，有攤商向週刊爆料，當時消防設備根本沒起作用，攤商說：「（有人亂丟菸蒂…消防沒灑水）。」整個冰箱門嚴重毀損，燒得一片焦黑，火警事隔一個多月，燒毀的物品還留在現場。

台北市環南市場，地下二樓停車場，也是蔬菜攤商的理貨區，攤商向平面控訴火警當下，沒有噴灑消防泡沫還出現水壓不足無水可用，台北市政府市場處主任祕書高振翔說：「火災原因調查目前由消防局進行火調當中，相關處置將以火調報告結果為依據。」

澄清設備都正常啟動，受火災損害的設備也已經複查合格，但另外還有攤商指控市場自治會，要攤商月繳3千元停車費，還要額外繳交上萬元的理貨費，痛批根本像在收保護費，環南市場自治會長林勝東說：「你看那樣4千元有過分嗎，應該是不過份啦，整片的，整片都要請人清潔。」

會長否認亂收費，有攤商為求方便要求在停車場理貨，自治會經市場處同意後，才向攤商多收錢，一切合法合規。

