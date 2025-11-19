生活中心／綜合報導

台北市最大的傳統市場環南市場，改建之後狀況頻頻。有攤商向週刊爆料，上個月地下停車場發生火警，消防系統卻沒有及時作動；另外也指控自治會巧立名目收取上萬元的理貨費。但對此自治會長也出面澄清，說一切都合法合規。

地下停車場入口，看得出來有濃煙竄出，這是發生在上個月15號晚上九點多，台北市環南市場地下室發生火警，還好當時沒人傷亡，但有攤商向週刊爆料，當時「消防灑水系統」並沒有全面啟動。回到事發現場，原本的冰庫已經焦黑一片，還沒有完全復原，天花板的管線，也烏漆嘛黑，有攤商指控，過去經常有人誤觸，導致泡沫噴灑，所以疑似火警當天監控人員以為又被誤觸而先切斷警報，殊不知這次是真的火警。非當事攤商：「很多人說啦，火已經這麼大了，為什麼消防系統沒有噴，我們這個消防泡沫沒有噴，有些人是這樣說，但實際狀況我們不曉得。」

環南市場遭爆公安擺爛! 自治會變相收上萬"保護費"

環南市場上個月地下室發生火警意外。（圖／台灣讚警）

攤商們敢怒不敢言，但除了消防問題，還有攤商不滿，租借地下停車場位子，除了一個月三千元的停車費外，還要繳交近萬元的理貨費，讓人質疑根本是在收取「保護費」。非當事攤商：「算起來也是很貴啦，你這個停車格一個月三千塊，你如果停固定的位子，他就一個月收六千，你如果在這裡理貨，像我們這樣理貨，一個月就收我們七千二，一直漲一直漲。」實際拿出帳單，11月份一個車位三千，加上七千二的理貨費，就要一萬多元，如果不只租一個位子，當然費用就更高。不過自治會會長澄清，一切合法合規。

環南市場有攤商向周刊爆料，自治會巧立名目收取費用，對此自治會反駁。（圖／民視新聞）

環南市長自治會會長林勝東：「市場處給我們的停車價格，是2940元，經攤商他需要，就跟攤商另外收一個，四千塊的清潔費。」北市市場處也強調，環南市場的消防檢查合格，火警當天消防系統也都正常啟動。北市市場處主任秘書高振翔：「目前正由消防局進行火調當中，相關處置將於，火調報告結果為依據。」畢竟環南市場改建，才完工營運不到一年，如今狀況頻傳，恐怕也讓攤商們做生意越做越無奈。

























原文出處：環南市場遭爆公安擺爛! 自治會變相收上萬"保護費"

