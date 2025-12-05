【環台油輪3-1】南油北運大功臣 中油靠8艘環台油輪替台灣加油！

中油5萬噸級複合式油輪安運輪，由台船公司承造，船身長183.5米、寬32.2米、吃水深19.1米。吳馥馨攝



道路上一輛輛油罐車奔馳而過，載運各種汽油到各處加油站卸油；但大家可曾意識到，20多年來，維持台灣油品市場供需穩定，讓消費者隨時有油可加，絕對不能只靠油罐車運輸，更不是地下長途油管，而是仰賴中油自有油輪船隊，24小時環島繞行台灣本島及離島的油品運輸而來。

中油發言人林珂如表示，油品管線運輸量能有限，千噸、萬噸以上大量油品輸送，例如南油北運、北油南輸、東部及離島油品供應，以及半成品精煉調度，主要仍是靠油輪協調。

廣告 廣告

中油儲運處海技組長黃英泰指出，為滿足全國油品需求，中油共有8艘自有油輪。航行線路為環島航線，高雄大林為母港，油輪到大林煉油廠裝卸後，輸送據點包括台中港、台北港、基隆港、蘇澳港、花蓮港，以及離島的澎湖、金門。

中油自有油輪船隊。太報製表

配合汰舊換新政策，2024年3月、11月先後交赴了2艘新船，中油前董事長李順欽分別命名為「平運輪」、「安運輪」，取其「平安運輸」的喻意。

其中，2024年11月交船的「安運輪」，載重噸數達5萬噸，是中油現有載重噸數最大、最新的自有油輪，船齡才剛滿1年，由台船公司承造，船身長183.5米、寬32.2米、吃水深19.1米，是新型複合式油輪，除了裝載汽柴油，也能裝載半成品、化學品。

中油儲運處長陳慶興以安運輪本次航行路徑為例，從高雄母港出發後，先到台塑化麥寮港載運抗爆劑MTBE（甲基第三丁基醚），載運到台北港後先卸貯到儲槽，再透過長途管線運輸到鄰近桃園煉油廠的桃園南崁摻配；而MTBE的用途是油品摻配，能讓車輛行駛更穩定。

同時，也將桃園煉油廠所生產的LCO（輕循環油），先透過油管輸送到台北港區儲槽後，再透過安運輪南送到大林煉油廠進一步加工成高級柴油。最後，以管線輸送至油庫，再以油罐車運送到各地加油站銷售。

其實，「安運輪」這個名字已非首次被中油用在油輪命名，黃英泰透露，中油過去曾有艘老船也被命名為「安運輪」，該船已在2016年除役，這次挑選命名時，因喻意極好，是操作安全的象徵，因此再次被李順欽選中為新船命名。

受限於經營執照，中油公司雖擁有8艘自有油輪，但船舶營運則分別委由能源航運公司、台灣航運公司操作管理；安運輪則是由源航運公司代為營運操作。

安運輪大副蘇秀慧介紹貨控室。吳馥馨攝

安運輪機艙 船舶動力心臟。吳馥馨攝

更多太報報導

【環台油輪3-3】船員工作甘苦談 見曙光映照花東山巒也讚嘆台灣是「福爾摩沙」

【環台油輪3-2】打破性別天花板！「安運輪」不只船新 更有中油首位女船長

【關稅談判2-1】台美協議即將掀鍋蓋 李淳解讀：台灣最大優勢是扮演「King Maker」