【環台油輪3-2】打破性別天花板！「安運輪」不只船新 更有中油首位女船長

中油第一位女性船長、安運輪船長林嘉玲。吳馥馨攝



交船剛滿1周年的中油「安運輪」，除了船齡新、載重噸數最大之外，安運輪船長林嘉玲也是中油油輪第一位女性船長，成功破除船員工作的性別藩籬。

中油儲運處海技組長黃英泰表示，中油油輪多為環島航線，具有每周停靠碼頭一次的優勢，加上中油公司重視兩性工作平權，包括安運、華運、平運、鴻運、盛運、德運等6艘船，都有3位女性船員在船上執行服務。若扣除外籍船員（乙級船員），女性船員占比約2成。

黃英泰也說，女性船員占比不是特別安排，而是鼓勵優秀同仁、特別女性船員近年表現傑出，不乏位列船上TOP 4（船長、輪機長、大副、大管輪）。以安運輪為例，船長、大副皆為女性。

安運輪船長林嘉玲及大副蘇秀慧。吳馥馨攝

林嘉玲畢業於海洋大學商船系畢業，畢業後短暫一兩年在「圈外」工作，2010年進入中油船隊工作後，從基層做起，於2021年升任船長，是中油自有油輪船隊中首位女性船長。

林嘉玲回憶，雖然現代社會倡導兩性平權，但就讀商船系期間，多數航商仍不願接受女學生登船實習，但在師長幫助下，她幸運登船實習2個月，取得學分順利畢業。

畢業後並未立即展開「跑船人生」，而是在其他行業穩定工作近2年後，父親期勉她，難道商船系畢業後只能在「岸上」工作嗎？未來10年、20年還是這樣工作？不如好好替自己人生爭取一次。

林嘉玲形容自己是「聽話的小孩」，開始向各大航商投遞履歷，但10多年前，女性上船工作的環境並不友善，求職路可謂「四處碰壁」，直到找到能源航運公司（中油船隊營運）才順利展開「跑船人生」。

中油第一位女性船長、安運輪船長林嘉玲。吳馥馨攝

林嘉玲表示，她第一次上船工作就在中油油輪，剛開始跑船時，中油還有大型原油輪，也曾遠赴中東伊朗接油。

談到船上生活，林嘉玲坦言，船舶運輸進出商港不像客運或巴士有固定時間點，常有各種不同型態的延誤，例如表定白天進港，但前面碼頭有船延誤，也會跟著延誤，變成晚上進港，隨時都在Stan by的狀態。也因此，船員無法正常安排休假，就連看牙醫都無法預約，只能現場掛號都等到天荒地老，家人的婚喪喜慶都時常缺席。

林嘉玲說，開始跑船後，父親感到很欣慰，覺得「這孩子突然長大了」，但到了她快30歲後，發現女兒沒有固定男朋友，又突然覺得這樣下去不行，勸女兒別把人生重心只放在工作上。但當時她已在船上擔任大副，反而覺得工作帶給她很大成就感，沒把老人家灌輸的傳統觀念太放在心上。

直到4年前有了穩定交往男友；由於男友不是同行，剛開始相處也是磨合很久，也曾因休假日安排的不確定性而爭吵，男友內心也會問很多…「為什麼？」好在他們最終能彼此包容，也已計劃明年要結婚。

林嘉玲坦言，結婚未必會影響職涯發展，但生育卻是最現實考驗。她形容，一艘船航行在大海，就像一座海上工廠，或許擔任船長，未必要上甲板施作，但一旦小孩出生，身為母親一定會有家庭牽掛；而若是女性大副，每天要上甲板監工，可能稍有不慎就跌倒了，怎麼可能考慮到懷孕。

也因此，女性在各大航商的晉升機會宛若隱形的天花板，在人員培訓與升遷梯隊的安排中，鮮少有航商願意提拔女性躋身船上「Top 4」行列。

安運輪甲板。吳馥馨攝

因人生規劃即將步入婚姻，林嘉玲大方透露，為能兼顧家庭，正在準備領港員（引水人）考試，這也是商船人員的終極目標，考上可以不用立即報到，還有機會請產假。

據悉，全國目前只有一名女性領港員，就在台北港服務；林嘉玲希望自己能持續鍛練及努力，成為全國第二名女性領港員。

同樣身為女性的安運輪大副蘇秀慧，也向大家分享女性船員的職場與生涯挑戰；她坦言，女性船員成家不易，即便對象是同行，上船工作時間也難一致，確實很難兼顧家庭。

事實上，遑論結婚成家，光是日常和友人相約晚上8點要去吃什麼大餐，但因延遲到晚上9點才進港，就讓人很失落，所有「要訂位的餐廳」都無法配合。

