【環台油輪3-3】船員工作甘苦談 見曙光映照花東山巒也讚嘆台灣是「福爾摩沙」

安運輪的船長與大副皆為女性，被問及是否鼓勵學妹也登船工作？安運輪大副蘇秀慧說了一句箴言，「忍耐是美德」；船長林嘉玲則表示，其實無關性別，選擇登船工作就要有「犧牲時間」的認知，或許應問問自己是否能接受失去與家人、朋友相處的時間，而這是以後永遠拿不回來的。

蘇秀慧接著說，船上工作其實有很多萬般不得以，很多事必須在忍耐妥協中過去；雖然「忍耐」在一般職場上皆是如此，但海上工作有更多變數及挑戰，尤其船上空間封閉，無形壓力更大。

蘇秀慧表示，船上工作是三班制，遇到海象不佳時，一邊要克服暈船不適，一邊繼續工作，對生理上是極大挑戰。而國外檢查員登船檢查，則是船上工作的壓力來源之一。

林嘉玲也補充，冬季行駛台灣海峽時，東北季風灌下來，甲板工作十分辛苦；到了夏天颱風季時，大型商船無法靠岸避風，常要開到外海距離颱風100公里遠處躲避颱風，當你要「開著大船躲颱風」，勢必要跑得要比颱風快，一旦預判錯誤就會被颱風追著跑。

因此，林嘉玲表示，船員工作挑戰性很大，工作很有成就感；而蘇秀慧接著補充，但犧牲也很多。

被問及船上工作有哪些趣事？兩位女性船員異口同聲表示，「遇到中國船」。林嘉玲表示，商船不太涉及政治敏感議題，但當對方透過無線電發現遇到女性船員時，會特別愛聊天，曾遇過號稱「東海歌神」、「南海歌神」的對岸船員透過無線電唱歌給你聽，對方也特別驚訝台灣商船居然有聘用女性船員，更好奇女性船員的薪水有多少。

林嘉玲也分享，環島油輪航線中，最療癒的美景是航行在花東海域，從東部蘇澳港到台東這段花東海岸真的很漂亮，日出時刻可以看到曙光印照岸上山巒，她第一次看到此情此景時，終於可以理解為何外國人會稱台灣這座島叫「福爾摩沙」，這是照片怎麼拍都拍不出的美景。

另外，東部海面偶爾也會看到鯨魚，海豚則比較常出沒，別人要花錢登賞鯨船的生態美景，卻是船員工作的日常。

