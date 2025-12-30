環台軍演不是恫嚇台灣？ 汪浩：只是一場轉移內部矛盾政治秀

作家汪浩。 圖：取自汪浩臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區昨日宣布，要在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命—2025」環台軍演。對於這場軍演，作家汪浩今（30）日表示，解放軍環台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內政治秀，尤其中國在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾。

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命—2025」演習。

汪浩指出，解放軍的環台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。

他提到，解放軍報近期罕見使用習近平「挽救軍隊」的說法，又點名多名高階將領涉案，透露共軍高層貪腐已深刻侵蝕戰力與紀律。東部戰區換將後迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事：指揮鏈仍有效、整肅後可控、對習忠誠高於一切。軍演成了檢驗服從、穩定軍心的工具。

對外，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際卻是在試探美國底線、同時對日本劃線示警。然而頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑。

汪浩提到，更重要的是，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化。對台灣而言，必須看清其政治本質：不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。真正的危險，不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。

