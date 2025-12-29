環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案

配合「正義使命-2025」環台軍演，解放軍東部戰區發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」海報，稱「一切外來干涉觸盾必亡」。 圖：翻攝東部戰區微信公眾號

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

廣告 廣告

施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。

然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布，將對台灣出售價值超過111億美元武器裝備，而該紀錄也創下美國對台軍售歷史紀錄，其中包含82套海馬斯遠程精確打擊系統。

事實上，在宣佈發動軍演後，東部戰區也隨後發布視覺海報《正義之盾 破限除妄》，上面刻有2面長城圖案與八一軍徽的巨大盾牌，分別插在台灣東北、東南外海，2艘載海馬斯等武器的貨船折返，3架C-130運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艦在水下被攔截。從軍演海報可發現，中共此次發動軍演很有可能是為了回應日前美國對台軍售。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)「正義使命」環台軍演影片首曝光! 中國海警同步開展金馬巡查威脅

圍台軍演砲口對台！館長喊｢解放軍是保護台灣人｣：誰不想當中國人