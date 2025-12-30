環台軍演中共射7枚火箭彈 海巡1對1緊盯中國海警船強勢驅離

因應中共軍演，海巡全程派遣艦艇緊盯中國海警船動向。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區昨日宣布，要在台海周遭舉行「正義使命-2025」環台軍演，並於今（30）日在福建平潭射擊PCH191火箭彈。對此，海巡署今日9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

海巡署表示，解放軍演習期間，海巡署全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船均採1對1方式併航監控、強勢驅離。在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

至於中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，海巡署則駁斥相關說法，並稱這是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署強調，他們會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。

海巡署批評，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。

海巡署強調，我國不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。









