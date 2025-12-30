環台軍演之際 後備群組驚見唱衰政府訊息 他籲政府加強重視

林秉宥揭露，竟有國軍後備幹部私下在群組不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，對話截圖曝光引爆眾怒。 圖：翻攝自林秉宥臉書

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍昨日宣布，將在台海周遭代號舉行「正義使命-2025」環台軍演。然而，正值我國遭受對岸軍事恫嚇之際，國軍後備輔導中心幹部群組竟唱哀政府，還狂讚解放軍，消息一出引發極大爭議。政治工作者周軒也接獲檢舉，國防醫學大學公衛學院校友會群組中，竟也出現幫忙中國洗白的訊息，而周軒今（30）日受訪時呼籲政府與國防部都應該趕快正視這項問題。

針對接獲國防醫學大學公衛學院校友會群組出現幫中國洗白的訊息一事，周軒上午受訪表示，自己看到後非常心痛，尤其現在這個時刻，解放軍環台軍演，已經相當雷同全軍都在備戰時刻，而退伍軍人群組裡還有一些人意圖幫中國洗白，甚至轉傳一看就知道中國製造的假訊息言論。

周軒認為，這件事不僅對國軍士氣造成很大影響，同時也讓台灣人對於整體國防韌性有嚴重打擊，是令人憂心的事情。當自己將群組內容貼在臉書後，而臉書底下網友的留言，以及新北市議員林秉宥臉書底下留言皆是一片罵聲，而且大家也支持政府立刻做出相關作為。

另外，周軒也提到，根據他所知最新消息，當林秉宥貼出內湖後備輔導中心的內部群組對話後，現在群組已有將相關人等踢出去舉動，甚至質疑林秉宥貼出消息是在汙衊、破壞名聲。

周軒表示，後備系統原本就是民防的重要支柱，國防醫學院也承擔著培養軍中核心幹部的角色，理應具備清晰的敵我意識與基本判斷力。他質疑，為何在這麼敏感的時間點，竟有人轉傳明顯意圖削弱台灣士氣的錯誤訊息？他呼籲政府與國防部正視此問題，並及早採取行動。

