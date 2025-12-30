環台軍演共軍又發布新海報 這次兩重錘敲打台獨及民進黨

30日上午，解放軍東部戰區又發布名為《正義之鎚 封港斷線》視覺主體海報，並以中英文搭配表示：「重拳出擊，真打實封，鎚頭斷尾，牽手回家若不歸，出手重擊莫後悔。」 圖：翻攝微博

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區昨日宣佈，要在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」環台軍演，並於今（30）日進行實彈射擊。解放軍東部戰區放話，要在台灣南北兩端進行「對海突擊、防空反潛」等科目演訓，並發布新的軍演官宣海報-《正義之錘 封港斷線》。

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，並於今日進行實彈射擊。

廣告 廣告

施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

配合「正義使命-2025」環台軍演，解放軍東部戰區發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」海報，稱「一切外來干涉觸盾必亡」。 圖：翻攝東部戰區微信公眾號

在宣布發動軍演後，東部戰區也隨後發布視覺海報《正義之盾 破限除妄》，上面刻有2面長城圖案與八一軍徽的巨大盾牌，分別插在台灣東北、東南外海，2艘載海馬斯等武器的貨船折返，3架C-130運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艦在水下被攔截。

今日上午，解放軍東部戰區又發布名為《正義之鎚 封港斷線》視覺主體海報，並以中英文搭配表示：「重拳出擊，真打實封，鎚頭斷尾，牽手回家若不歸，出手重擊莫後悔。」從海報視覺設計來看，圖中有兩把錘子重擊位於台灣北部「獨」字，以及南部手持民進黨黨徽的政要及軍人，震攝所謂台獨和民進黨政府意味濃厚。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共軍演習 李文忠：綠應察覺鄭麗文「親中派」與蔣萬安等「和中派」的差異

鍾佳濱嗆鄭麗文：不歸中國管就叫挑釁？這種邏輯才是真正的問題