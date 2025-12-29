環台軍演海報主視覺曝光 兩盾牌擋美對台軍售

配合「正義使命-2025」環台軍演，解放軍東部戰區發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」海報，稱「一切外來干涉觸盾必亡」。 圖：翻攝東部戰區微信公眾號

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從 29 日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。東部戰區在宣布軍演好，也隨後發布視覺海報，主要是兩面刻有長城圖案和八一軍徽的巨大盾牌，包圍台灣的東北和東南海面。中共此舉主要用意在擋美對台軍售。

中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命—2025」演習。

廣告 廣告

此次「正義使命—2025」演習演練重點，在於海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

對於這次演習，施毅也強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

在宣布發動軍演後，東部戰區也隨後發布視覺海報《正義之盾 破限除妄》，上面刻有2面長城圖案與八一軍徽的巨大盾牌，分別插在台灣東北、東南外海，2艘載海馬斯等武器的貨船折返，3架C-130運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艦在水下被攔截。

對此，中國官媒《環球時報》分析，此次海報視覺是回應美國政府於本月17日宣布，將對台灣出售價值超過111億美元武器裝備，而該紀錄也創下美國對台軍售歷史紀錄，其中包含82套海馬斯遠程精確打擊系統。

央視在2024聯合利劍期間，發布6款軍武海報，號稱是「越海殺器」。 圖：翻攝自微博

回顧過去的對台軍演宣傳方式，「聯合利劍-2024A」期間，解放軍陸續釋出多張卡通風格的《越海殺器》海報，內容涵蓋軍機、軍艦、多管火箭等武器，以濃厚的中國風視覺呈現，並搭配「炸彈卡車」、「量大管飽」等網路流行語，藉此塑造威懾氣氛、對外傳遞「劍指台獨」訊息。到了2025年4月的「海峽雷霆-2025A」圍台軍演，宣傳風格轉為更直接、強硬的文字視覺，以一句通體紅字的「雷霆滾滾斬獨道」作為主視覺標語，其中唯一以綠色呈現的「獨」字，意在凸顯對台獨勢力的警告意味。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共軍演緊隨蔣萬安訪中 民進黨團再喊話：國防預算刻不容緩

共軍演習不只一天！東部戰區：30日將在「這5區」進行實彈射擊