環台軍演金門漁船正常出海 漁民喊安分賺錢 大陸曝《扼喉》海報

位處前線的金門漁民今日仍正常出海作業，新湖漁港一早8點多便有漁船返港載著剛捕撈的新鮮漁獲趕早市販售，並未受到大陸環台軍演影響。(于家麒攝)

今早剛捕完魚返回新湖漁港的漁民表示，出海作業並未感到有異常狀況，也沒看到大陸船隻。(于家麒攝)

金門區漁會為確保漁民安全，昨天已發出公告提醒，請漁民避開大陸軍演區域，維護自身安全。(圖／擷取自金門區漁會臉書)

大陸解放軍東部戰區昨(29)日展開「正義使命-2025」環台軍演，但位處前線的金門漁民今(30)日仍正常出海作業，新湖漁港一早8點多便有漁船返港載著剛捕撈的新鮮漁獲趕早市販售；有漁民表示，為了養家餬口顧不上軍演不軍演的，在我們自己的水域安分守己捕魚就好，沒什麼好怕的！

另方面，據《中國海警微信公眾號》消息，大陸海警局聯合《環球時報》今天（30日）發佈台灣島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《扼喉》稱：扼台島海上咽喉，斷「台獨」外援妄想。

據了解，因應突如其來的大陸環台軍演，金門區漁會為確保地區漁民安全，昨天已發出公告提醒，請漁民避開演習區域，維護自身安全；新湖漁港安檢哨海巡人員也表示，昨天開始便逐個提醒漁船船長，切勿越出限制水域外作業，以免發生危險；今日漁船進、出港作業情形一切正常。

今早剛捕完魚返回新湖漁港的漁民表示，出海作業並未感到有異常狀況，也沒看到大陸船隻；況且在近海捕魚很安全，不要越界就好，兩岸的政治角力不應該影響百姓生計。

