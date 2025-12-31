環台軍演非臨時起意？ 美學者：北京三大目的劍指台灣與美國信任

美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk） 圖：翻攝自Center for Security and Emerging Technology官網

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍在台海周圍舉行環台軍演，有美國學者分析，北京其實是把原本遲早會進行的演習包裝成「反制美國對台軍售」的報復動作。選在此時舉行，一方面卡在美國假期、可預期華府反應有限，另一方面川普為避免在4月訪中前破壞美中關係穩定，也不願做出過度強硬的回應。

根據《中央社》報導，前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）表示，中國主要動機是「懲罰」台灣向美國進行更大規模軍購，而北京希望台灣人民因為台灣政府的這些行動而感到更不安全，而非更安全。除此之外，這些軍事演習也讓中國人民解放軍能為對台軍事行動提早做好準備。

前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk）分析，中國這次軍演主要有3項目的。首先，他表示，北京遲早都會進行演習，只不過把它重新包裝成針對美國對台大規模軍售報復行動。演習還選在軍售案宣布11天後登場，刻意營造這是針對美國挑釁所做的反制措施，不過事實上，美國只是依循「台灣關係法」例行執行華府政策。

其次，費瑞安分析，中方精心挑選演習時點，就是為了逼出美方「最低限度的回應」。在美國耶誕、新年假期期間動作，華府難以及時協調因應，而北京也深知總統川普（Donald Trump）正努力維持其口中「互利的美中經濟關係」，在4月赴中進行國是訪問前，並不願冒著破壞雙邊關係穩定的風險採取強烈反制。

第三，費瑞安認為，北京將趁著華府相對克制的反應，進一步動搖國際社會對美國決心的信心。對台灣而言，北京想傳遞的訊息很明確：抵抗只是徒勞、美國的支持帶有前提條件，最終與北京妥協才是無可避免的結局。

他指出，無論是否有軍售或其他政治事件，北京原本就會在台灣周邊舉行軍演，但這次刻意挑選時機、塑造「報復」敘事，就是為了最大化外界對美國可信度的質疑。費瑞安強調，華府在回應解放軍動作時，必須把北京這些意圖納入盤算。

