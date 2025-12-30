環台軍演首日 台海周邊偵獲共機130架次

解放軍東部戰區29日片面宣布發動所謂的「正義使命-2025」環台軍演，並預計於30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行實彈射擊訓練。

國防部30日上午9時公布中共解放軍在台海周邊海、空域動態。統計29日上午6時起至30日上午6時止，24小時內偵獲共軍各類主、輔戰機及無人機130架次，其中90架次逾越台海中線進入台灣北、中、西南及東部空域活動；另偵獲共艦14艘、公務船8艘，空飄氣球一具，但皆未進入我國領海、領空內。

詳細分析共機活動態樣，台海北部共計偵獲24架次、中部60架次、西南42架次，台灣東部4架次。另空飄氣球活動於基隆西北方59海浬處。

國防部表示，國軍已運用任務機、船艦及岸置飛彈系統嚴密監控共軍各項動態並妥適應處。