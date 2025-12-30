環台軍演「殺雞儆猴」警告高市早苗？ 日媒分析：同時牽制美國干涉台海情勢

日媒《共同社》分析也分析，北京針對日本首相高市早苗的政治動作，藉「殺雞儆猴」策略向日本示警，同時牽制美國與歐洲干涉台海情勢。（翻攝自高市早苗X）

解放軍29日展開為期2天的實彈軍演，引發台海緊張，美國前助理國務卿這分析，這場軍演的「主要觀眾」並非台灣人民，而是演給川普、日本與美國政府看的。對此，日媒《共同社》分析也分析，北京針對日本首相高市早苗的政治動作，藉「殺雞嚇猴」策略向日本示警，同時牽制美國與歐洲干涉台海情勢。

根據日媒《共同社》報導分析，中國對高市內閣的強硬回應，並非僅針對日本，而是藉此向國際社會展現其在台海議題上的決心，兼具外交與安全意涵，藉「殺雞儆猴」策略向日本示警，同時牽制美國與歐洲干涉台海情勢。

廣告 廣告

曾協助前首相安倍晉三策劃對中政策的日本外務省前幹部則認為，穩定日中關係必須要有明確的策略，但目前高市內閣卻尚未呈現清晰的對中策略，雙方互動仍可能持續震盪，尤其台灣議題將持續成為日中外交敏感點。

事實上，日本首相高市早苗10月初透過中國駐東京大使館表達希望在南韓亞太經濟合作會議（APEC）會晤習近平，但中國對她曾與賴清德會面及參拜靖國神社等行為持高度戒心，經多次協調下，最終在同月底進行會談並確認推進「戰略互惠關係」。隨後高市在社群發布台灣APEC代表林信義的會面照片，並在11月初質詢時提到「台灣有事」，一番言論引爆中日關係，並觸動北京當局敏感神經。

更多鏡週刊報導

中共環台軍演「目標觀眾」不是台灣？ 美前官員揭背後真相

約女網友回家約會「反被下藥迷劫」 20多歲正妹被逮！拘捕照火辣身材反成焦點

法院認證中共同床人！曹興誠「認曾與中國女交往」 吐1實情反嗆：干謝寒冰何事