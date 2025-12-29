環台軍演！王定宇嗆中國「仗著拳頭大霸凌他國」：蔣萬安剛走就被打臉

記者楊士誼／台北報導

雙城論壇甫結束，中共解放軍今（29）日宣布展開對台的「正義使命2025」軍演，民進黨立委王定宇指出，中國是仗著自己拳頭大，霸凌、騷擾周邊國家，且無視國際規範。他也表示，國人不需過度驚恐，這種威脅是常態性的存在，反而是台北市長蔣萬安前腳剛走就被中國打臉，更直言雙城論壇「一點意義也沒有」，而藍白若在乎人民安全，國防預算就該付委審查，不要再阻擋。

王定宇指出，演習包含要域封控、制港制空、聯合戰備警巡等，這都不是新的科目，而是針對第一島鏈國家進行的挑釁、侵略式的演習，解放軍軍機軍艦也齊發演練。他表示，雖然叫做「正義使命」但中國的軍演從來跟正義無關，不管是對日本的軍演或對菲律賓的威脅，中國不過是仗著自己拳頭大，霸凌、騷擾周邊國家，且無視國際法、區域和平穩定。他直言，名稱叫什麼不重要，事實上中國已經將對台灣的「聯合戰備警巡」常態化，要取任何名字隨中國高興，但中國對台灣的軍事威脅是具體而真實存在的。

王定宇表示，國軍會堅守崗位全程監控，捍衛國家安全；而在第一島鏈，中國的挑釁從韓國、日本、台灣、越南，甚至位處第二島鏈的紐澳兩國，都曾面對中共的實兵實彈演習，也促成區域民主國家合作，建立區域安全網絡。面對軍演，我方提高警覺、料敵從寬，另一面這也是推動台灣跟民主盟友的合作，不只台灣，美國、日本都會密切監控中國。

王定宇強調，國人不需過度驚恐，這種威脅是常態性的存在，反而希望軍演能提醒在野黨，雙城論壇剛結束，蔣萬安在台北發生攻擊案還硬著頭皮要去上海，沒想到前腳剛走，中國馬上打臉。「這種在敵國辦的論壇一點意義也沒有，還辦這麼多屆，也沒有降低敵意」。而藍白也聯手阻擋國防年度預算與特別預算條例，中國窮兵黷武，如果在野黨真的在意人民的安全，相關預算應該付委審查，不要再阻擋，阻擋預算對盟友傳遞錯誤訊息，也降低台灣的防禦準備，向中國傳出危險的訊號。

王定宇說，對中國窮兵黷武的挑釁行為，第一島鏈國家都感同身受，不是誰執政或主張什麼，而是中國違反國際規範想成為區域霸主，成為區域內最大的不安因子與麻煩製造者，這才是中共軍演真正的意涵。

