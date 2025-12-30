環台軍演「緊貼我國12浬線」 中海警船與海巡僅距50米

台北市 / 綜合報導

中國解放軍東部戰區，今(30)日發動環台軍演，中國釋出的演習劃定範圍，緊貼我國的領海基線，海巡署在最前線，和中國海警船對峙，最近距離只有短短五十公尺，而且 對方還 在我國東部和北部海域，持續挑釁！國防安全專家表示，中國劃出演習區，想要表達兩岸都是它的，中國機艦沒有進入我國領海的話，比較接近宣示意義的法律戰！

120公釐口徑滑膛砲震耳欲聾，地表最強戰車M1A2T一現身，不管是火力還是防護力，都是當今首屈一指，實彈射擊訓練用兇猛的火光，回應中國解放軍環台軍演而且不只地面戰力秀肌肉。

我方海巡署人員VS.中國海警船說：「你的行動已影響我國海域秩序及安全。」海巡署船艇和中國海警船，在海面上近距離對峙，廿九日下午四點半左右，台灣最北端富貴角北方廿四浬，中國海警船1302，和我國基隆隊100噸艇，距離只有短短五十公尺，海巡署堅守崗位捍衛主權，但中國歷年來軍演，就屬今年的是史上最近距離，從三年前的八月，一直到去年兩度聯合利劍，再到今年的正義使命軍演，劃出演訓區域竟然是我國，領海基線十二浬的 鄰 接區，緊貼著禁止水域邊線外界。

國防安全研究院委任副研究員揭仲說：「演習區，愛怎麼劃，(中國)它就怎麼劃，(中國)它就表示是說，兩岸都是(中國)它的，第二個就是，(中國)它認為我們是地方政府，沒有資格頒布這個領海的相關法規，也沒有資格，對台灣海峽的海空交通行使管轄，(中國)它的機艦，並沒有進入我們的領海的話，用意比較接近法律戰。」

中國海警甚至發布最新海報，還特別把台灣的長榮貨運船，標註上去恐嚇威脅意味十足，而且還秀出衛星圖顯示去年，長榮海運貨輪將美製M1A2T坦克，運輸來台針對性十分強烈，中國蠻橫軍演宣示意味濃厚，雖然想藉此威嚇，載送戰車的海運公司，那國軍就用同一批戰車回應，我國主權絕對不容許挑戰。

