環台軍演！解放軍又發AI影片 疑暗示「無人化作戰」

我國空軍F-16拍下解放軍殲-16戰機。（圖／國防部提供）





中國解放軍東部戰區29日無預警宣布展開大規模軍事演習。這場演習不僅封鎖範圍史上最接近台灣陸地，甚至連宣傳影片都充滿了科幻感，各種無人機與機器人紛紛亮相。這種「步步進逼」的情況，讓國人深刻感受到地緣政治的壓力，也讓這場「正義使命-2025」軍演成為全台關注的焦點。

解放軍釋出AI影片（圖／翻攝自央視微博）

東部戰區突襲宣布兩日演訓

中國解放軍東部戰區於29日突發公告，宣布組織陸、海、空及火箭軍等跨軍種兵力，在台灣海峽及台島北部、西南、東南、東部等海空域展開聯合演習。發言人施毅表示，此次重點科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權以及要港要域封控，目的在於對外部勢力提出警告。官方除了提前預告演習為期兩天，更罕見地公開五處禁航座標，透過資訊透明化手段強化威懾效果。30日上午8點至傍晚6點，共軍更預告將在相關區域進行實彈射擊，提醒船隻與飛機避開指定空域。

地理位置極度抵近逼近南端

根據公布的座標圖顯示，這次演習區域呈現對台「越勒越緊」的趨勢。其中南部海域的禁航區最近點距離屏東鵝鑾鼻僅約9海里，相當於16.7公里，已經實質深入台灣24海里的鄰接區範圍，形成極限抵近。這是解放軍環台操演首度將南部演區延伸覆蓋至重要的巴士海峽戰略通道。

無人化裝備與精準打擊心戰

東部戰區還發布了名為《聯武群戈斬獨道》的宣傳影片，畫面中充斥著無人化作戰裝備。影片先後展示了負責攻擊的鷹群無人機、無人潛艇與艦艇組成的鯊群、具備偵察干擾功能的蜂群，甚至出現了被稱為狼群的機械狼以及手持槍械的戰鬥機器人。東部戰區在影片中搭配「無人、無時、無處」等文字。

廣告 廣告

此外，中國解放軍官方宣傳帳號釋出影片與影像，點名台灣4處關鍵據點，聲稱看得到也打得到，意圖透過高科技視覺效果營造挑釁氛圍並強化心理威懾。

更多東森新聞報導

解放軍圍台軍演升級！影響重點一次看

共軍環台軍演 賴總統：不升高衝突、不挑起爭端

國台辦稱環台軍演為痛擊「台獨」 籲外部介入必頭破血流！

