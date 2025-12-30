環台軍演 謝國樑：不希望台變烏克蘭 侯友宜：提升自我防衛能力

大陸30日舉行環台軍演，新北市長侯友宜表示，侯友宜表示，面對外面勢力的挑戰，國內不應該分任何黨派，大家要團結一心全力面對，讓國內能夠安定，要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全。（徐佑昇攝）

大陸30日舉行環台軍演，基隆市長謝國樑表示，基隆從過往在軍事衝突都是扮演第一線的角色，他呼籲中央應為台灣和平共同努力，也不希望台灣未來像烏克蘭一樣有戰亂。（徐佑昇攝）

大陸30日舉行環台軍演，基隆市長謝國樑及新北市長侯友宜今日出席基隆捷運先期工程開工動土典禮，會後受訪各自回應。謝國樑表示，基隆從過往在軍事衝突都是扮演第一線的角色，他呼籲中央應為台灣和平共同努力，也不希望台灣未來像烏克蘭一樣有戰亂。侯友宜表示，國內不應分任何黨派，應該要團結一心面對挑戰，讓國內能夠安定，尤其國家應提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全、台海的和平及穩定。

謝國樑表示，這次軍演涵蓋範圍包括基隆外海，過去的軍事衝突，基隆永遠都扮演第一線角色，基隆市民更認知到基隆及台灣都需要和平，需要繼續朝此方向努力推進，市府除持續在工作崗位做好外，同時呼籲姊妹縣市、中央政府，每個政策及決定，都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭一樣未來會有戰亂。

廣告 廣告

侯友宜表示，面對外面勢力的挑戰，國內不應該分任何黨派，大家要團結一心全力面對這樣一個挑戰，讓國內能夠安定，這是最大的期許，尤其自己的國家要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全、台海的和平跟穩定，這是大家共同的目標跟方向，大家一起共同面對、一起承擔。

【看原文連結】