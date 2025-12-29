環台軍演 路透：模糊軍演與準備衝突界線 壓縮美國反應時間

中共解放軍宣布，今天(29日)起對台灣實施「正義使命-2025」軍事演習；這是美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)2022年訪台以來，共軍的第7度環台軍演。路透社引述分析人士指出，共軍此舉進一步模糊演習與實戰之間的界線，替可能的攻擊預做布署，也是壓縮美軍與盟友面對台灣遭突襲的反應時間。

共軍再次對台發動環台軍演，路透社引述台灣一位高級安全官員說法指出，數十艘中國軍艦、與多架中國軍機傾巢而出、包圍台灣，有些軍艦活動範圍故意靠近台灣的毗連區；毗連區指距離台灣海岸線24海里的範圍。

路透報導指出，儘管去年解放軍在軍演時，曾演練對台灣港口實施封鎖，這次則是中國首度公開宣稱繞台軍演是為「嚇阻外部軍事介入」。

路透社報導也引述分析人士指出，共軍環台軍演越來越模糊例行軍演與為準備可能會發動攻擊，兩者之間的界線；同時，這項策略也壓縮美國與盟友的反應時間。(編輯：鍾錦隆)