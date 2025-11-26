環團促通過高市鋼鐵空污加嚴標準 環部原則同意
（中央社記者張雄風、洪學廣台北26日電）環團及高雄在地團體今天聯合聲明，籲環境部及市府盡速通過鋼鐵業空污加嚴標準。環境部回應，原則上同意此案，但8月審查仍有疑義，已請市府修正，待提交後盡速審查。
地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、美濃愛鄉協進會、高雄市公民監督公僕聯盟、環境權保障基金會、大社環境守護聯盟等團體發表聯合聲明，呼籲環境部、高雄市府盡速通過鋼鐵業空污加嚴標準。
高雄市政府於去年12月12日提報「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準草案」請環境部核定；環境部於今年6月16日召開專家諮詢會，並於8月19日召開研商會議，然而至今仍未能拍板定案。
聲明指出，多年來，在民間團體不斷倡議改善空污、強化鋼鐵業空污管制的呼籲下，高雄市政府終於在2020年啟動「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」的法制作業，若排放標準通過，預計將對高雄市及下風處屏東縣的空污改善有很大的正面效益。
聲明提到，鋼鐵業者、環保團體及市民等利害關係人討論得到結論，環境部對於加嚴標準未予核定，實在有違社會對於減少鋼鐵業污染的期待。
聲明指出，高雄市長陳其邁於2020年上任時，就曾對外公開表示非常關注鋼鐵業帶來的碳排及污染，2024年還率市府首長取得國際碳中和證照。時至今日，市長任期只剩下一年，期待市長必須守住對市民的承諾，讓「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」順利達陣，還給市民好空氣。
環境部表示，原則上支持高雄市政府所提加嚴標準訂定，但審查過程中仍有防制技術可行性、含氧參考基準明確性及空氣污染防制計畫書內容規範和審查期程明確性等疑義，因此請高雄市政府再研議。
環境部表示，高雄市環保局後續於10月29日再邀請與中鋼及5家電弧爐業者與專家學者召開草案研商；目前環境部尚未收到最新修正版本，待收到後會儘速審查。
高雄市政府環保局透過訊息回應，10月29日辦理研商會，與中鋼及5家電弧爐業者進行充分溝通，並表明因中央碳費徵收制度上路，鼓勵業者提出自主減量計畫以適用優惠費率。
環保局表示，因減碳及減污具共同效益，市府加嚴鋼鐵業排放標準立場不變，預計於12月再提報環境部審議，並會持續追蹤環境部審核結果。在加嚴標準草案尚未施行前，已有加強派員針對鋼鐵業深度查核與輔導製程改善，加速鋼鐵業減少污染排放。
另針對鋼鐵業減碳，環保局於2022年成立產業淨零大聯盟後，也透過鋼鐵業分組會議，督促業者提出減碳目標、定期管考進度，並輔導提出「自主減量計畫」，以確立2030年前減碳作為，目前已有14家通過初審會議，其餘陸續審查中。將持續加強鋼鐵業進廠深度稽查、製程輔導改善、技術觀摩等，加速鋼鐵業減污、減碳作業。（編輯：管中維）1141126
