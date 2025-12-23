環團公布永續環境施政評比 全台7縣市再生能源容量增

台灣環境保護聯盟今（23）日公布「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果，不過僅高雄、台南、屏東等中南部7縣市參與，其餘雙北、桃園、台中則是未回覆環團形同未參與評量。（賀培晏攝）

台灣環境保護聯盟今（23）日公布「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果，不過僅高雄、台南、屏東等中南部7縣市參與，其餘雙北、桃園、台中則是未回覆環團形同未參與評量，而其中一項調查結果顯示，除嘉義縣，其餘縣市用電量皆略高於2023年，但再生能源發電裝置容量各縣市也都有增加，尤其高雄市、雲林縣有較大幅度增加。

環境保護聯盟指出，本次評量高雄市、台南市及屏東縣獲評「優等」；嘉義縣、彰化縣、新竹市等7縣市列為「良好」；不過，台北市、新北市、桃園市、台中市等12個縣市因未提供資料，被列為「待改善」，顯示這些縣市的首長在「開放政府」、「公民參與」方面呈現保守倒退的心態，是縣市永續治理的極大隱憂。

環境保護聯盟說明，評量依據聯合國永續發展目標（SDGs）與我國永續發展指標，設計8大主題、25項次、99項指標，涵蓋節能減碳、公害防制、國土規劃、農地保護、生態保育與公眾參與等面向，並要求地方政府提供2019至2024年施政資料，以觀察中長期趨勢 。

評量結果顯示，多數參與縣市的再生能源發電裝置容量與發電量持續成長，其中高雄市、雲林縣裝置容量增幅較為明顯，彰化縣的發電量成長幅度則相對突出；但在用電面向，除嘉義縣2024年用電量明顯下降外，其餘縣市多呈現小幅增加，新竹市人均用電量偏高，仍有改善空間 。

空氣品質方面，彰化縣、雲林縣PM10濃度偏高，台南市、高雄市及中南部多個縣市的PM2.5仍未達理想水準，環盟強調，空污問題與產業結構、能源使用高度相關，地方政府除取締違規外，也須回到能源與土地使用的結構性調整 。

在國土規劃與農地保護面向，各縣市「都市化面積擴張率」、「開發用地面積比率」、「山坡地面積變化比率」 、「森林覆蓋之土地面積比率」較往年並無過多的變動；濕地、國家公園地區、野生動物重要棲地等保護區占總陸域面積比率，各縣市數據如同前次評量的數據，顯見對總保護區域的維護，

但環團指出，苗栗縣說明「陸域未劃設野生動物重要棲地及其他保育區」，僅維持白海豚重棲，忽略其應積極保護其他重要生物的陸地棲地，對此作為並不認同，應同時保護、維持陸域、海域的生態棲息地。

環團強調，本次評量整體以去年為比較基準，多數縣市「再生能源發電容量」都有明顯的增加，「再生能源發電量」也都有提升的趨勢，在節能、節電部分除了嘉義縣用電量大幅降低，其他縣市必須再努力用心，此外，因應氣候變遷之政策，各縣市皆已執行碳盤查的行為，但因為部分縣市的不用心，導致資料不全，其心態必須改善。

