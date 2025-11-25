環團公布河川廢棄物快篩調查 頭前溪、淡水河爆新垃圾熱點

荒野保護協會與富邦人壽合作進行「河川廢棄物快篩調查」。（圖／荒野保護協會）

環境部統計，去年台灣平均每人的每日廢棄物產生量已達1.37公斤，荒野保護協會與富邦人壽合作進行「河川廢棄物快篩調查」，今年複檢大台北淡水河、新竹頭前溪，出現新的垃圾熱點，而第1次調查的宜蘭蘭陽溪，則發現整體垃圾量相對乾淨，但8成垃圾集中在冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游等非人口密集生活區域。

荒野保護協會表示，宜蘭蘭陽溪流域的出海口為水鳥保育區，上游河段若發生汙染將對這片珍貴自然資源造成傷害，今年透過執行河岸段及出海口全長152公里踏查，總計發現30萬7972公升垃圾，以每袋14公升垃圾換算，河岸段平均每公里81袋垃圾，汙染程度為C級稍髒，顯見在地居民環保意識及公部門維護成效佳，然而海岸段平均每公里384袋垃圾汙染程度達D級髒亂，尤其漁業活動廢棄物問題須被多加留意。

8成垃圾集中21.8％河段，集中於冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游，雖非人口密集生活區域，卻不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋散落，並有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家俱等傾倒堆積，甚至發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿，公部門若能重點式清運將能有效移除大部分垃圾。

此外，今年複查新竹頭前溪，包含油羅溪、上坪溪、頭前溪、舊港橋下、豆子埔溪、鳳山溪及出海口全長205公里範圍，發現流域垃圾總量降至50萬7850公升、減幅高達63％，河岸段垃圾密度也大幅下降，從平均每公里312.4袋降至203.3袋，但出現新的垃圾熱點，集中分布頭前溪出海口、國道3號橋下及鳳山溪右岸，需要政府單位持續投入熱點監督與維護管制。

針對大台北淡水河，今年將調查範圍擴大為河岸段全長353.5公里。荒野保護協會表示，發現33萬9955公升垃圾，以每袋14公升垃圾換算，平均每公里78.7袋垃圾汙染程度維持C級稍髒，近6成為一次性飲食塑膠廢棄物，也發現成袋垃圾及大型家俱被廣泛棄置於新店溪右岸、大窠溪右岸、南勢溪、鶯歌溪、瓦窯溝及十八份坑溪等近居住區支流，並有隱蔽大型垃圾汙染大漢溪右岸及北勢溪。

