環團喊「台灣沒條件發展核電」 上千網友炸鍋了

經濟部日前正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性，有環團今（1）日指出，台灣沒有發展核電的自然和社會條件，再運轉計畫也違反非核家園的法定目標，堅決反對經濟部此一決定。相關說法引來大批網友留言批評，「憑什麼他們說的算」「那先問問有條件發展綠電嗎」。

台灣環境保護聯盟今天表示，台灣是地狹人稠的島嶼國家，地震颱風頻仍、斷層密佈，缺乏確保核電安全和核廢料處置所需的自然和社會條件，風險遠高其他有核電的國家，萬一發生重大核子事故，恐將導致台灣滅亡，老舊核電機組再運轉，將帶給台灣更大安全威脅，危及後代子孫的生存與發展。

台灣環境保護聯盟認為，建立非核家園是台灣政府與人民歷經數十年的核電論辯所達成的共識，朝野政黨也將之入法，政府不應違法重啟核電，若恣意背棄非核家園目標，勢必將導致社會抗爭，耗費社會成本，呼籲政府懸崖勒馬。

大批網友在《中時新聞網》臉書相關貼文留言，砲轟「憑什麼他們說的算」、「沒條件支持核電？這30年你電哪來的」、「環團的依據在哪」、「綠電更沒條件，颱風一來就完了」、「那先問問有條件發展綠電嗎」、「環團跟廢死請離開台灣」、「這時候環團又跑出來了」，截至今天晚間8點半，已有高達2千多則網友留言。

