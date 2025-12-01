環團喊「台灣沒條件發展」 名醫開嗆：過去30年便宜核電沒用過？

經濟部日前正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性，有環團今（1）日指出，台灣沒有發展核電的自然和社會條件，再運轉計畫也違反非核家園的法定目標，堅決反對經濟部此一決定。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰嗆問，過去30年便宜的核電「沒用過」？

台灣環境保護聯盟今天表示，台灣是地狹人稠的島嶼國家，地震颱風頻仍、斷層密佈，缺乏確保核電安全和核廢料處置所需的自然和社會條件，風險遠高其他有核電的國家，萬一發生重大核子事故，恐將導致台灣滅亡，老舊核電機組再運轉，將帶給台灣更大安全威脅，危及後代子孫的生存與發展。

台灣環境保護聯盟認為，建立非核家園是台灣政府與人民歷經數十年的核電論辯所達成的共識，朝野政黨也將之入法，政府不應違法重啟核電，若恣意背棄非核家園目標，勢必將導致社會抗爭，耗費社會成本，呼籲政府懸崖勒馬。台灣環境保護聯盟並表示，縱使政府因應國內外核電利益集團的壓力，不得不破壞非核家園現況，仍應建立完善的再運轉審議及管制法規與制度，目前配套法規與制度未完備建立，尤其是缺乏公衆參與和環境影響評估2大核心項目的相關規定，經濟部、環境部和核安會不應迴避，政府更不應急於提出再運轉計畫，以免破壞程序正義、傷害政府公信力。

針對「台灣沒有發展核電的條件」的說法，蘇一峰今天在臉書發文嗆問，過去30年便宜的核電「沒用過」？國民黨可以讓核電穩定運作20年民進黨講到核電，就問題特別多？他更嘲諷，「反核家園火力全開，肺癌家園綠電賺飽飽」。

