環團怒批三接鴨霸 背後勢力龐大

台北地檢署2日針對中油第三座液化天然氣接收站（三接），外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元，發動大規模搜索，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂怒批，中油三接「鴨霸」，如今爆出浮報預算等黑幕，除了不尊重人民，也質疑三接工程仍存在種種「面紗」。

葉斯桂表示，三接工程自中油承接後，儘管未通過環評，特定廠商卻已經在周邊租好房屋，供工人暫住，也悄悄開始動工，想必中油、工程單位背後勢力相當龐大，三接工程環評也可能只是「過水」，當初僅找可信的環評單位評鑑，並被媒體怒批為環保史上最黑暗的一天。

廣告 廣告

葉斯桂指出，三接對生態危害已不堪設想，截至目前三接工程漂砂、汙泥累積肉眼可見，其中往南觀音到新屋的海岸漸已出現突堤效應，造成海岸線掏空、被侵蝕；台電出水口、三接油槽G1及G2北邊淤砂已非常嚴重，G2靠近台電排水孔深處的淤泥已覆蓋過藻礁，讓藻礁無法存活，其中G3更早被砂掩埋，目前三接東鼎臨時碼頭也已被淤砂覆蓋過。他呼籲政府、相關單位嚴查，還給地方公平、乾淨的生態海岸。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，「柴山多杯孔珊瑚」是目前台灣少見的動物，且大潭沿岸是分布最多的棲地，但因三接的沉箱工程手法，已經讓珊瑚無法生長，其中G1部分更為嚴重，但中油仍不認為工程對環境有所危害。

潘忠政認為，檢調單位早該搜索，過去中油說謊成性，也一直認為三接是政治問題，但政治背後存在更大的利益關係，政治人物信口開河，現在沿岸線上種種破壞就是最好的證明。